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الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في لبنان.. 568 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجل لبنان 568 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 630950 إصابة.
وذكرت وزارة الصحة العامة اليوم، أنّ إجمالي حالات الشفاء ارتفع مسجلًا 605104 حالات، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8394 حالة بعد تسجيل 5 حالات وفاة.

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