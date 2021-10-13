كورونا في لبنان.. 568 إصابة جديدة

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 12:40 ص

سجل لبنان 568 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 630950 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة العامة اليوم، أنّ إجمالي حالات الشفاء ارتفع مسجلًا 605104 حالات، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8394 حالة بعد تسجيل 5 حالات وفاة.