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الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

بالصور. احتفالية انتهاء أعمال تطوير مشروع جمعيتي بالقاهرة

مشروع جمعيتي
مشروع جمعيتي
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افتتح اللواء ايهاب عبد الرحمن رئيس مجلس ادارة شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية احتفالية الانتهاء من اعمال تطوير وميكنة ادارة مشروع جمعيتي بالقاهرة لتصبح أول إدارة نموذجية مميكنة بالكامل علي مستوي مشروع جمعيتي. 
وأكد رئيس مجلس الإدارة أن شركة النيل تسعي جاهدة لخدمة جموع الشعب المصري وتقديم خدمة متميزة لجمهورالمستهلكين

يعتبر مشروع جمعيتي بالقاهرة من المشاريع صاحبة الريادة والتميز بوزارة التموين لما حققة من عمليات تطوير وتحديث مستمرة
حضر الاحتفالية الدكتور أحمد كمال مساعد وزير التموين، وعادل الخطيب رئيس قطاعات السلع الغذائية بالشركة القابضة والدكتور سمير عبد المجيد المدير الاقليمي للصندوق المشروعات الصغيرة ولفيف من قيادات الشركة ومدير المشروع
وأشاد الجميع بنجاح مشروع جمعيتي واهميته في وصول الدعم لمستحقيه بسهوله ويسر لتخفيف العبئ عن المواطن المصري 
وأكد الجميع دعمهم ومساندتهم للدائمه للمشروع طالما انه بسير نحو طريق النحاح والتقدم

احتفالية انتهاء أعمال تطوير وميكنة مشروع جمعيتي بالقاهرة

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