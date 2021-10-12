وزير خارجية العراق يؤكد أهمية رفع قيود السفر مع البوسنة

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 09:43 م

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم الثلاثاء أهمية توسيع العلاقات مع البوسنة، وإبرام اتفاقيات لمنح التسهيلات ورفع قيود السفر بين مواطني البلدين.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - أن حسين التقى رئيس المجلس الرئاسي البوسني ميلوراد دويدك، على هامش مشاركته في اجتماع مجموعة دول حركة عدم الانحياز، والاحتفال بالذكرى 60 لعقد المؤتمر الأول للحركة في صربيا، حيث بحثا سبل تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وأضاف البيان أن حسين رحب بخطوة حكومة البوسنة لإعادة تأسيس العلاقات السياسية بين البلدين، وفتح آفاق أرحب للتعاون الثنائي بين الجانبين، لافتا إلى أن الجانبين تطرقا إلى سير العملية الانتخابية التي جرت في العراق أمس الأول بمراقبة دولية ونجاحها.

وأكد وزير الخارجية العراقي أهمية تبادل الزيارات بين المسؤولين في مختلف القطاعات لمعرفة الاحتياجات وإبرام الاتفاقيات بموجبها.

من جانبه، أكد دويدك استعداد وجاهزية حكومته لتطوير العلاقات الثنائية والسياسية بين البلدين، ومساهمة الشركات البوسنية في إعادة الإعمار والمشاريع المتعددة بالعراق.

وفي السياق، التقى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، وفقا لـ (نينا)، رئيسة الوزراء الصربية آنا بيرنابيتش في بلجراد، حيث ناقشا العلاقات الثنائية في مختلف الجوانب وسبل تطويرها