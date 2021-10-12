وزير الرياضة يلتقي وفد "سند" الأردنية للفكر والعمل الشبابي

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 07:47 م

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بوفد جمعية سند للفكر والعمل الشبابي الاردنية، وذلك اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة.

رحب وزير الشباب والرياضة بالوفد برئاسة سلطان الخلالية، والذي يزور مصر لتنفيذ فعالية الشباب العربي بمئوية الدولة الاردنية والتي ستقام بالقاعة الأندلسية في مقر جامعة الدول العربية.

واوضح الدكتور اشرف صبحي الفعاليات والبرامج التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة المصرية ، والتي يشارك فيها الشباب المصري من مختلف محافظات الجمهورية ، بالاضافة الي الفعاليات الدولية التي يشارك فيها الشباب ، موضحا ان شباب المملكة الاردنية يشاركون بشكل مستدام في كافة الفعاليات التي تنفذها الوزارة .

فيما ، تحدث "الخلايلة" عن جمعية "سند" للفكر والعمل الشبابي، مبيناً أنها تسعى لترجمة قيم المواطنة والولاء والانتماء الى ممارسات وسلوك على ارض الواقع من خلال انشطة ومبادرات ومشاريع فكرية وتطوعية وثقافية.

وأضاف "الخلايلة" أن الجمعية تسعى بالنهوض بالمجتمعات المحلية في كافة محافظات المملكة وتعمل على توفير بيئة جامعة لمختلف الأفكار والابداعات الشبابية لتشق طريقها نحو التطبيق وتنعكس انجازات وتنمية وتمكين في مختلف المجالات.

كما تناول اللقاء الحديث حول سبل التعاون والتنسيق المشترك وتوقيع الاتفاقيات التي من شأنها تعزيز المشاركة الشبابية في المبادرات والفعاليات الشبابية المشتركة بين الجانبين.