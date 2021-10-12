ارتفاع ضحايا انهيار كوبري الزهراء بطور سيناء إلى 3 وفيات وإصابة آخر

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 06:09 م

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، وأصيب آخر، مساء اليوم الثلاثاء، إثر انهيار جزئي في كوبري الزهراء في العاصمة طور سيناء.

تلقى قسم شرطة طور سيناء، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بانهيار جزئي في كوبري الزهراء، بعد اصطدام سيارة كساحة تحمل حفار كانت تمر أسفل الكوبري، أسفر الحادث عن مصرع السائق بدر محمد ابراهيم فريج 50 سنة، ، وأمير عبدالعظيم السيد 43 سنة، وعماد حمدي محمد زيدان، 40 سنة، وجميعهم وفاة مكان الحادث، وجرى وضع الجثث في ثلاجة مستشفى طور سيناء العام، وإصابة أيمن شكري إسماعيل، 50 سنة، اشتباه كسر بالساق اليسرى، وجرى تحويله إلى الزهراء الطبي، كما جرى تحويل احدى شهود الواقعة من الجمهور وتدعا وفاء عامر محمد 45 سنة، اغماء، من إلى الزهراء الطبي .

يشار إلى أن كوبري مشاه الزهراء جرى تنفيذه في أواخر 2014 كحل مؤقت بعد تكرار الحواث أمام الكتلة السكنية للحي ، لحين تنفيذ الطريق الدائري، وبلغت تكلفة هذا الكوبري 4 ملايين جنيه، بجانب إنشاء حواجز خراسانية للفصل بين الطريقين، فضلا عن المطبات الصناعية وعلامات إرشادية تتضمن هدئ السرعة وأماكن عبور مشاة، وأمامك مطب على مسافة كيلو متر في كلا الاتجاهين .

وكان المهندس جمال المهدي مدير مديرية الطرق، والنقل بالمحافظة( السابق) قد صرح لـ"البوابة نيوز" أنه منذ بداية تخطيط مناطق الإسكان على يمين، ويسار الطريق السريع أمر المحافظ بعمل طريق بديل خارج الكتلة السكنية باعتبار أن ذلك أصبح طريق داخلي للمدينة، كما أكد أنه بالفعل جرى بدء العمل في تصميم طريق دائري بداية من كمين الوادي، وحتى كمين وادي طور سيناء .

وكشف المهدي أن الطريق الدائري تكلفته 30 مليون جنيه، وطوله 7 كيلو مترا، ويمثل محورًا تنمويًا للمدينة بجانب حل مشكلة الحوادث نهائيا لوجوده بعيدا عن الكتلة السكنية.