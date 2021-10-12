إنستجرام تستعين بالخبرات المصرية في حملتها ضد التصيد والاحتيال

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 01:21 م

انضم رائد الأعمال الشاب علي عثمان صاحب مبادرة "أنا اتعملي هاك" إلى حملة انستجرام التوعوية ضد القرصنة الالكترونية وهجمات التصيد والنشاط المشبوه في مصر.

وتهدف الخطوة الجديدة إلى نشر المزيد من الوعي بخطورة القرصنة الالكترونية وهجمات التصيد والنشاط المشبوه من خلال بث رسائل توعوية على موقع الصور الشهير انستجرام لتعريف المستخدمين بكيفية حماية حساباتهم الإلكترونية من الاختراق وتفادي عمليات الاحتيال والتوعية بضرورة اتباع اجراءات السلامة للحسابات الالكترونية وتحديد هوية الرسائل التي تصل إلى البريد الالكتروني، والوسائل التي يلجأ إليها القراصنة لاختراق الحسابات الشخصية.

وذكر على عثمان، صاحب مبادرة "انا اتعملي هاك" أن سامر جمال مدير الشراكة الاستراتيجية في انستجرام ومذيع الشارع أحمد رأفت سينضمون إليه في فيديو مباشر توعوي على انستجرام في الفترة المقبلة للتوعية، ويأتي التعاون يأتي في إطار انستجرام على الاستعانة بالخبرات الرائدة في مجال السوشيال ميديا والمشاهير للوصول بالوعي المطلوب إلى أكبر عدد ممكن من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، ولاسيما مع تزايد ظاهرة القرصنة الإلكترونية التي باتت مصدر إزعاج للكثيرين.

وأعرب "عثمان" عن سعادته بتحمس وحرص انستجرام للتعاون مع منشئي المحتوى والمؤثرين لتحفيز التفاعل والحوار عبر منصتها عن أمان الحسابات، وتوعية جميع المستخدمين حول ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أنفسهم من محاولات الاحتيال أو هجمات الاختراق على انستجرام وكانت مبادرة "انا اتعملي هاك" قد لاقت صدى واسعاً منذ بدايتها بفيديوهاتها التوعوية وتفاعل معها عدد كبير من الفنانين والمشاهير والرياضيين ورجال الأعمال.

وجدير بالذكر أن انستجرام قد وفرت مؤخرا العديد من الأدوات لمساعدة الأشخاص في الحفاظ على أمان حساباتهم ضد هجمات التصيد والنشاط المشبوه، وتحسين ميزات الأمان وتحديثها لضمان الحفاظ على المجتمعات.