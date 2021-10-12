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الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

بعد توقيعها اتفاقية كبرى مع "التخطيط".. "جيمناي" تتوسع لخدمة القطاع الطبي في مصر وإفريقيا

جانب من التوقيع
جانب من التوقيع
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وقعت جيمناي أفريقيا اتفاقية شراكة مع مؤسسة السرطان المتقدمة المتكاملة بشأن مشاريع جديدة اعتمادا على التكنولوجيا تسهل طرق العلاج للمرضى ومتابعة الأمراض المزمنة وتوفر للقطاع الطبي من مستشفيات وهيئات صحية وأطباء الوسائل المبتكرة لحل المشكلات من خلال تعاون غير مسبوق بين قطاع الرعاية الصحية وريادة الأعمال في مصر وذلك في إطار التعاون لإيجاد حلول ابتكارية لمشكلات القطاع الطبي في مصر وإفريقيا.

ووقع الاتفاقية كلا من المهندس عدلي توما الرئيس التنفيذي لجيمناي أفريقيا والدكتور رامي غالي ممثلاً لمؤسسة السرطان وعقب الاتفاقية نظمت جيمناي أفريقيا جلسة مناقشات بين أطباء وصيادلة ورؤساء هيئات طبية من ناحية ورواد أعمال من ناحية أخرى.

واستعرض "توما" وسائل التعاون المستقبلية بين الفريقين مبشراً بكثير من الحلول التي يمتلكها رواد الأعمال لمشكلات القطاع وقال إن الاتفاقية مدتها ثلاث سنوات ومن شأنها تعزيز الروابط بين القطاعين وهي فرصة لرواد الأعمال للتواصل مع القطاع الطبي ومعرفة احتياجاته وخلق الحلول العاجلة لمشكلاته المزمنة.

وكانت جيمناي أفريقيا التي تعمل على ريادة الأعمال والشركات الناشئة وتقديم نموذج استثمار شراكة كامل وبرامج تمويل أساسي قد وقعت الأسبوع الماضي اتفاقية شراكة كبري مع وزارة التخطيط ممثلة في مشروع رواد 2030 في مجال دعم بناء وتطوير القدرات البشرية وريادة الأعمال ودعم المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة من خلال إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى مصر وأفريقيا.

ذوي الاحتياجات الخاصة الرعاية الصحية وزارة التخطيط الشركات الناشئة الامراض المزمنة رواد 2030 ريادة الأعمال المشروعات الصغيرة مشروع رواد 2030 القطاع الطبي المشروعات الصغيرة والمتوسطة مصر وأفريقيا برامج تمويل