مصرع وإصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالدائري الإقليمي

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 11:56 ص

لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرون، اليوم الثلاثاء، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الدائري الإقليمي المتجه للتجمع الخامس، وتم نقل المصابين للمستشفي العام لتلقي الرعاية اللازمة.

وتلقت غرفة عمليات المرور إشارة من النجدة مفادها وقوع حادث مروري بالطريق الدائري الإقليمي المتجه للتجمع الخامس، وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص بسبب السرعة الزائدة، ما تسبب في وفاة شخص واصابة 5 اخرين.

فيما تم نقل المصابين للمستشفي العام لتلقي العلاج، ودفعت الإدارة العامة للمرور بالأوناش لرفع حطام الحادث.