اللهُم لا تقتلنا بغضبك ولاتُهلكنا بعذابك.. دعاء البرق والرعد

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 03:32 ص

شهدت معظم محافظات الجمهورية حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، حيث تساقطت الأمطار الخفيفة والمتوسطة مصحوبة بموجات من الرعد والبرق، وهو ما دفع المصريين للبحث عن دعاء المطر والرعد والبرق.

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع صوت الرعد والصواعق يقول: ‏" اللهُم لا تقتلنا بغضبك ولاتُهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك " ‏سُبحان الذي يُسبح الرعد بحمده والملائكة من خِيفته ‏اللهم صيبًا نافعًا ‏اللهم سقيًا رحمة لا سقيًا عذاب اللهم اعطي كل إنسان مراده اللهم ارح قلوبنا واشفي مرضانا وارحم أمواتنا اللهم آمين ياارب العالمين.