العزاوي: علاقات العراق ومصر في أفضل تاريخها بقيادة السيسي والكاظمي

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 02:31 ص

أكد الدكتور رائد العزاوي، رئيس مركز الأمصار للأبحاث والدراسات، أن الانتخابات التشريعية العراقية، هي انتخابات مفصلية في تاريخ العراق.

وقال العزاوي، في لقاء له على قناة دي إم سي: "مر على العراق فترات زمنية كثيرة ومخاطر منها الإرهاب ومع اندفاع العراق نحو تكتلات عرقية ومذهبية ودينية، والتي أدت إلى حرب طائفية ثم إلى تفكك الدولة بعد اقتحام تنظيم داعش الإرهابي الذي احتل أجزاء واسعة من العراق ".

وأضاف العزاوي: "هذه الانتخابات مفصلية لأنها أُسست على قانون جديد جاء بعد دماء الشهداء في ثورة تشرين التي خرجت من رحمها حكومة الكاظمي التي استطاعت أن تعيد للعراق هيبته وقوته وعزز الاحتياطي النقدي وأوقفت التدخلات الأجنبية، وفتحت آفاقا جديدة للعلاقات بين العراق ومحيطه العربي والإقليمي ".

وعن أهمية الانتخابات العراقية وما ستحققه للعراق، قال العزاوي: "من ناحية العلاقات الدولية، سيعود العراق إلى علاقاته، فهو يعتمد على مصر لأنها نقطة ارتكاز جيدة، كما يعتمد على العرب والخليج العربي كداعم أساسي له".

وتابع: "من خلال الانتخابات، يسعى العراق إلى تشكيل حكومة قادرة على إعادة الإعمار وإنهاء البطالة والحفاظ على المال العام في العراق، وبناء وتشييد شكل جديد للعراق".

وأكد الدكتور العزاوي، أن "عودة العراق مزدهرا تعني عودة كل العالم العربي، ونحن لامسنا ذلك في خطاب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في قمة بغداد، وهو الخطاب الأقوى والذي أكد عمق العلاقات العراقية المصرية والتي كانت ولازلت تعيش أفضل أوقاتها في ظل قيادة السيد الكاظمي والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ".