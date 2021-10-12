كورونا في فلسطين.. 963 إصابة جديدة

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 04:48 ص

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية،17 حالة وفاة و963 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2179 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 95.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 3.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.