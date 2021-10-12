سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية،17 حالة وفاة و963 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2179 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 95.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 3.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.
بوابة العرب
كورونا في فلسطين.. 963 إصابة جديدة
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سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية،17 حالة وفاة و963 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2179 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.
سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية،17 حالة وفاة و963 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2179 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.