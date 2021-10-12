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الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في لبنان.. 202 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجل لبنان 202 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 630382 إصابة.
وذكرت وزارة الصحة العامة اليوم، أنّ إجمالي حالات الشفاء ارتفع مسجلاً 604304 حالات، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8389 حالة بعد تسجيل 4 حالات وفاة.

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