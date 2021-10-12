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الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في الكويت.. 42 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت الكويت 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وشفاء 44 مريضاً وحالة وفاة واحدة في الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة الكويتية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 412121 ، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 409046 ، والوفيات 2455.

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