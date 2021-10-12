كورونا في الكويت.. 42 إصابة جديدة

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 04:50 ص

سجلت الكويت 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وشفاء 44 مريضاً وحالة وفاة واحدة في الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الكويتية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 412121 ، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 409046 ، والوفيات 2455.