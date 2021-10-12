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الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في السودان.. 64 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجل السودان خلال الساعات الـ 24 الماضية 64 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) دون تسجيل حالات وفاة.
وأشارت وزارة الصحة السودانية فى بيان اليوم، إلى ارتفاع نسبة الإصابات منذ انتشار الجائحة في السودان إلى 38888، فيما بلغت نسبة الوفيات 2967، وحالات الشفاء 32395 حالة.

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