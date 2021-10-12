كورونا في السودان.. 64 إصابة جديدة

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 02:08 ص

سجل السودان خلال الساعات الـ 24 الماضية 64 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) دون تسجيل حالات وفاة.

وأشارت وزارة الصحة السودانية فى بيان اليوم، إلى ارتفاع نسبة الإصابات منذ انتشار الجائحة في السودان إلى 38888، فيما بلغت نسبة الوفيات 2967، وحالات الشفاء 32395 حالة.