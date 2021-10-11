الرئيس يصدر قرارًا بتعيين معاونين للنيابة العامة دفعتي 2017 و2018

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 08:21 م

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين عدد من معاوني النيابة العامة من خريجي دفعات 2017 و2018 خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون.

وشمل القرار تعيين 458 عضوا للنيابة العامة من دفعة 2017 و459 معاونا للنيابة العامة من دفعة 2018.

وفي سياق آخر أعلن المستشار حمادة الصاوي النائب العام، إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقْمي، والتي جاءت خطوةً تاريخية علميّةً وعمليّة هي الأولى في تاريخ «النيابة العامة»، إذ تهدف منها إلى تيسير الإجراءات على المواطنين، وتحسين تقديم الخدمات إليهم، وتحقيق العدالة الناجزة، والارتقاء بأداء «النيابة العامة»، ودعم اتخاذ القرار بها، وتعزيز الثقة فيها، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد، وتعزيز التكامل مع مؤسسات الدولة، كلُّ ذلك باستخدام تقنيات التحول الرقمي في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠.