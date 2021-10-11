بث مباشر.. مشاهدة مباراة مصر وليبيا في إياب تصفيات كأس العالم 2022

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 03:45 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مبارة العودة بين مصر وليبيا على ملعب شهداء بنينا في بني غازي في تصفيات كأس العالم قطر 2022 ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة السادسة، ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط بعد الفوز على منتخب ليبيا الأسبوع الماضي بهدف دون رد.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة مصر ضد ليبيا في عودة تصفيات كأس العالم

وتبدأ المباراة في التاسعة مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة ويسعى منتخب ليبيا على أرضه ووسط جمهوره لتعويض خسارة مباراة القاهرة أمام منتخب مصر بهدف دون رد أحرزه عمر مرموش نجم المنتخب المصري المحترف في الدوري الألماني في المقابل يسعى منتخب الفراعنة بقيادة كيروش المدير الفني البرتغالي لحسم بطاقة التأهل على ملعب المنتخب الليبي في المباراة التي ننقل بث مباشر لها تحقيق النقاط الثلاث من أجل تعزيز صدارة المجموعة قبل مباراتي أنجلولا والجابون.

ويجري كيروش المدير الفني لمنتخب مصر عدة تعديلات على تشكيلة منتخب مصر في مباراة اليوم ضد ليبيا والتي تنقل بث مباشر على البوابة نيوز بإشراك طارق حامد أساسي إلى جوار محمد النني وعمرو السولية بديلا لعبد الله السعيد مع الإعتماد في خط الهجوم على محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وعمر مرموش نجم المنتخب المصري المحترف في ألمانيا ومصطفى محمد مهاجم جالطا سراي التركي.

مشاهدة بث مباشر لمباراة منتخب مصر ضد ليبيا اليوم 11-10-2021 في تصفيات كأس العالم