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الإثنين 11 أكتوبر 2021
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داليا عبد الرحيم

البوابة لايت

3 علماء أمريكيين يفوزون بجائزة نوبل للعلوم الاقتصادية

العلماء الفائزين
العلماء الفائزين
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أعلنت لجنة جائزة نوبل لدى أكاديمية العلوم السويدية، اليوم الاثنين، أسماء الفائزين بجائزة نوبل للعلوم الاقتصادية.

وكشفت اللجنة بحسب "روسيا اليوم"، أن العلماء الفائزين ثلاثة أمريكيين وهم ديفيد كارد وجوشوا أنغريست وغيدو إيمبنز.

وأكدت اللجنة في بيان أن "ديفيد كارد" سيتم تكريمه لمساهمته بـ "قسط تجريبي في اقتصاديات العمل"، أما "أنغريست وإيمبنز" فسوف يحصلان على الجزء الثاني من الجائزة "تكريما لمساهمتهما المنهجية في تحليل العلاقات السببية".

وقال بيان لجنة "نوبل" : "ديفيد كارد "جامعة كاليفورنيا" حلل، باستخدام التجارب الطبيعية، "تأثيرات سوق العمل على الحد الأدنى للأجور والهجرة والتعليم"، وأظهرت نتائج بحوثه، إلى جانب أمور أخرى، أن زيادة الحد الأدنى للأجور لا تؤدي بالضرورة إلى عدد أقل من الوظائف.

وتابع البيان: "نحن نعلم الآن أن دخول الأشخاص الذين ولدوا في بلد ما يمكن أن تستفيد من قدوم مهاجرين جدد، في حين أن الأشخاص الذين هاجروا في وقت سابق معرضون للتأثر سلبا، لقد أدركنا أيضا أن الموارد في المدارس أكثر أهمية بكثير لنجاح الطلاب في سوق العمل في المستقبل مما كان يُعتقد سابقا".

واختتم البيان، نقلا عن بيتر فريدريكسون، رئيس لجنة جائزة العلوم الاقتصادية قوله إن بحوث العلماء الثلاثة أظهرت أن التجارب الطبيعية هي مصدر غني للمعرفة، وزادت معها قدرتنا على الإجابة على الأسئلة السببية الرئيسية والتي كانت ذات فائدة عظيمة للمجتمع.

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