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الإثنين 11 أكتوبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

البوابة لايت

دب يفاجئ عائلة بزيارة غير متوقعة

صورة الدب
صورة الدب
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فوجئت عائلة في فورت ماكموري شمالي مقاطعة ألبرتا الكندية، ياقتحام دب ضخم يزيد وزنه عن 270 كيلو جراما لمنزلهم والعبث بمحتويات المنزل.

البداية عندما سمعت العائلة صوتا غريبا قادما من غرفة النوم، إلا أن المفاجأة كانت لدى معرفتهم مصدر ذلك الصوت، حيث عثروا على دب يتحرك في المكان.
وبحسب "سكاى نيوز"، علق ربّ الأسرة شون "ريدي" على الحادث، قائلا: "ظننت الصوت صادرا عن أبنائي الصغار، ولكني تفاجأت بدب في غرفة النوم يتحرك قرب المكتب، ويسقط وعاء زجاجيا".

وتابع :" الدب لم يبد أي مقاومة أو يتحرك بطريقة عدائية، حيث يكون هذا الحيوان وفقا له كسولا ومتعبا في مثل هذا الوقت من العام.

 

مقاطعة ألبرتا دب يقتحم منزل فورت ماكموري ألبرتا