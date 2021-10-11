ads
الإثنين 11 أكتوبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

العالم

إصابات كورونا حول العالم ترتفع إلى أكثر من 237.8 مليون حالة

فيروس كورونا
فيروس كورونا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 237 مليونًا و854 ألفا و917 حالة.

وأوضحت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني صباح اليوم الاثنين، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 4 ملايين و851 ألفًا و749 وفاة.

وأفادت بأن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 44.3 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 33.9 مليون إصابة، لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بحوالي 21.5 مليون حالة.

 

كورونا حول العالم إصابات كورونا فيروس كورونا