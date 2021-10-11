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الإثنين 11 أكتوبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في لبنان.. 619 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت لبنان 619 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 630180 إصابة.
وذكرت وزارة الصحة العامة اليوم، أنّ إجمالي حالات الشفاء استقر عند 602715 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8385 حالة بعد تسجيل 3 حالات وفاة.

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