كورونا في لبنان.. 619 إصابة جديدة

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 06:12 ص

سجلت لبنان 619 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 630180 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة العامة اليوم، أنّ إجمالي حالات الشفاء استقر عند 602715 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8385 حالة بعد تسجيل 3 حالات وفاة.