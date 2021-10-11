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الإثنين 11 أكتوبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في العراق.. 1652 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 1652 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, ليصل إجمالي الإصابات إلى 2023761 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 26 حالة وفاة جديدة, ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 22563 حالة, فيما سجلت 3531 حالة شفاء جديدة, ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 1945366 حالة.

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