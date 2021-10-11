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الإثنين 11 أكتوبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

اقتصاد آخر الليل.. اليوم الإثنين 11 أكتوبر 2021

النشرة الاقتصادية
النشرة الاقتصادية
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شهدت الساحة الاقتصادية  مساء أمس الأحد، 10 أكتوبر 2021، عددا من الأحداث المهمة أبرزها :

يناير 2022.. الرقابة المالية تبدأ التأمين على المصريين المقيمين بالخارج ضد الحوادث
"ليدز إيكو" توقع مذكرة مع كفوري للهندسة والمقاولات لتوفير أحدث التقنيات لقطاع البناء
إحلال السيارات: 4877 طلبا في انتظار موافقة البنوك
سوق الأسهم السعودية يتراجع 0.22% في ختام تعاملات الأحد
وزير البترول يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين إنبى وتكنيب الإيطالية في مجال تحول الطاقة
اللجنة العليا لـ"القمة العالمية للسياحة" تعلن برنامج وفعاليات المؤتمر

وزير البترول ختام تعاملات الأحد احلال السيارات قطاع البناء سوق الأسهم السعودية نشرة اخبار اقتصاد منتصف الليل