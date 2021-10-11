شهدت الساحة الاقتصادية مساء أمس الأحد، 10 أكتوبر 2021، عددا من الأحداث المهمة أبرزها :
يناير 2022.. الرقابة المالية تبدأ التأمين على المصريين المقيمين بالخارج ضد الحوادث
"ليدز إيكو" توقع مذكرة مع كفوري للهندسة والمقاولات لتوفير أحدث التقنيات لقطاع البناء
إحلال السيارات: 4877 طلبا في انتظار موافقة البنوك
سوق الأسهم السعودية يتراجع 0.22% في ختام تعاملات الأحد
وزير البترول يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين إنبى وتكنيب الإيطالية في مجال تحول الطاقة
اللجنة العليا لـ"القمة العالمية للسياحة" تعلن برنامج وفعاليات المؤتمر
اقتصاد
اقتصاد آخر الليل.. اليوم الإثنين 11 أكتوبر 2021
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الساحة الاقتصادية مساء أمس الأحد، 10 أكتوبر 2021، عددا من الأحداث المهمة أبرزها :
شهدت الساحة الاقتصادية مساء أمس الأحد، 10 أكتوبر 2021، عددا من الأحداث المهمة أبرزها :