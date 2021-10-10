في مجال الإعلام والاتصال "ارسيف 2021": باحثان من مصر ضمن قائمة الـ 10 مؤلفين الأكثر تأثيرًا عربيًا

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 10:16 م

حقق باحثان مصريان مراتب متقدمة ضمن الباحثين العرب في مجال الإعلام والاتصال، وكانوا ضمن قائمة الـ 10 مؤلفين الأكثر تأثيرًا في مجال علوم الإعلام والاتصال في العالم العربي. وفق التقرير السنوي 2021، لمعامل التأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية (ارسيف Arcif.)

ونجح كلٌ من د. هبة أمين أحمد شاهين، جامعة عين شمس (مصر)، ود. شريف درويش اللبان، جامعة القاهرة (مصر) في الحصول على المرتبة الثامنة ضمن هذه القائمة.

وقال تقرير "ارسيف 2021"، وهو مؤشر للإنتاج والمحتوى العلمي العربي في المجلات العلمية، إن "الـ 10 مؤلفين الأكثر تأثيرًا واستشهادًا بمؤلفاتهم في مجال الإعلام والاتصال ينتسبون إلى 8 دول عربية، هي: الإمارات العربية المتحدة، والأردن، البحرين، السعودية. مصر، وفلسطين، الجزائر، والعراق.

وبين التقرير أن "الـ 10 مؤلفين تصدروا قائمة المؤلفين المستشهد بإنتاجهم العلمي عربيًا في مجال الإعلام والاتصال، البالغ عددهم أكثر من 1،400 مؤلفاُ".

وقال رئيس مبادرة "ارسيف" أ. د. سامي الخزندار في "تقرير ارسيف 2021، أن الفرق العلمية لمعامل "ارسيف ARCIF" فحصت الإنتاج العلمي والبحثي لـ ،000 196 مؤلفًا عربيًا، نشرت أعمالهم عبر ،000 504 مقالة علمية وبحثية، في مختلف التخصصات الاكاديمية. وبلغ عدد المؤلفين المستشهد بمقالاتهم فيها 30،700 مؤلفًا.

ومن المناسب الإشارة إلى أن معامل التأثير "ارسيف"، الذي أسس عام 2013، يقيس الأهمية النسـبية للمجلات العلمية المحكّمة، ضمن مجال حقلهـا المعرفـي، استنادًا إلى 32 معيارًا عالميًا، يصار إلى تطبيقها على نحو 5100 مجلة علمية وبحثية عربية، تصدر عن أكثر من 1400 هيئة علمية وبحثية موزعة على 27 دولة عربية واجنبية تصدر فيها مجلات علمية وبحثية باللغة العربية، منها بريطانيا، هولندا، تركيا، ماليزيا، لهند، وباكستان وغيرها. ونجح منها في تقرير "ارسيف 2021 " (877) مجلة في تحقيق ال 32 معيارا والمتوافقة مع المعايير العالمية، والتي يعتمدها معامل التأثير " ارسيف" للمجلات.

أما على صعيد معايير اختيار المؤلفين الأكثر تأثيرًا عربيًا، أشار أ. د. الخزندار أن "تقرير ارسيف 2021 "، اعتمد معايير إضافية جديدة وأكثر شمولية عن سابقاته في هذا المجال، والتي استندت إلى بيانات ناتجة عن مسح ضخم ونوعي للإنتاج العلمي العربي للباحثين في العالم العربي".

وأوضح الدكتور الخزندار المعايير المعتمدة لاختيار المؤلفين الأكثر تأثيرا عربيًا، تتضمن إجمالي عدد الاستشهادات التي حصل عليها المؤلف. وكذلك عدد وتوزع دول (النطاق الجغرافي) للباحثين المستشهدين بمقالات المؤلف. أيضًا عدد الاستشهادات الذاتية للمؤلف، وأخيرًا، معيار عدد المقالات المنشورة للمؤلف في مجلات معتمدة في "ارسيف".

وضمت قائمة المؤلفين الـ 10 الأكثر تأثيرًا عربيًا، في مجال الإعلام والاتصال، ضمن 1،400 مؤلفًا تم الاستشهاد بإنتاجهم العلمي، كلًا من:

عبد الكريم علي جبر الدبيسي، جامعة البترا (الأردن) في المرتبة الأولى. يليه عبد الصادق حسن عبد الصادق الشقر، الجامعة الأهلية (البحرين) في المرتبة الثانية. وزهير عبد اللطيف عابد عابد، جامعة الأقصى (فلسطين) ثالثًا. وبشرى جميل إسماعيل الراوي، جامعة بغداد (العراق) رابعًا. ونايف ثنيان محمد آل سعود، جامعة الملك سعود (السعودية) في المرتبة الخامسة. وكما حصل كلًا من أحمد فاروق رضوان دياب، ونصر الدين لعياضي، من جامعة الشارقة (الإمارات العربية المتحدة) على المرتبة السادسة. بينما حقق كلًا من هبة أمين أحمد شاهين، جامعة عين شمس (مصر)، والعربي بوعمامة، جامعة عبد الحميد بن باديس-مستغانم (الجزائر)، وشريف درويش اللبان، جامعة القاهرة (مصر) على المرتبة الثامنة.

جندريًا، تظهر أسماء المؤلفين أن باحثتين استطاعت تبوء موقع ضمن قائمة الـ 10 المؤلفين الأكثر تأثيرًا في مجال الإعلام والاتصال.

وتقدم قاعدة "ارسـيف" بيانـات المؤلفين والباحثين العرب الأكثر تأثيرًا عبر "منصـة رقمية متطورة"، تتيح الاطـلاع على العديد من المعايير والتقارير المتنوعة والخاصـة بهذه البيانات، عبر الرابط الإلكتروني: http://emarefa.net/arcif/.

ويذكر أن معامل "ارسيف" يخضع لإشراف لجنة علمية و"مجلس اشراف وتنسيق"، يضم ممثلين لـ "منظمة اليونيسكو"، و"لجنة الأمم المتحدة لغرب اسيا (الإسكوا)"، و"مكتبة الاسكندرية"، و"جمعية المكتبات المتخصصة العالمية"، وقاعدة بيانات "معرفة "، فضلًا عن خبراء وأكاديميين من عدة دول عربية وأجنبية.