توقيع "صراع حول نافذة السماء" لـ "عبدالوهاب بغدادي"

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 06:03 م

شهد النادي اليوناني بالقاهرة حفل توقيع رواية "صراع حول نافذة السماء" لمؤلفها الروائي عبدالوهاب بغدادي، وذلك بحضور عدد من الكتاب والمثقفين.

تحدث الناقد الدكتور محمد السيد اسماعيل عن الرواية من حيث تقنيات الكتابة الروائية وكيف أن الكاتب قد بدأ روايته بطريقة استشراف المستقبل في العمل الذي يبدأ في العام 2110 في أحد أكبر مراكز الابحاث في العالم في مدينة 6 أكتوبر، وهي طريقة جديدة لتشويق القارئ نحو قراءة الرواية.

وأضاف إسماعيل أن الرواية رغم أنها العمل الاول للكاتب "بغدادي " إلا أنها امتلكت أدواتها التي تكشف عن أن الكاتب قد بذل مجهودا مستحق الاشادة كما أن اللغة سلسة وسليمة وتتميز بالرشاقة والقدرة علي رصد الاحداث والانتقال بها من مرحلة الي مرحلة ومن حدث الي آخر بقدرة احترافية مميزة تكشف عن موهبة جديرة بالاحترام من لمؤلف نتوقع له المزيد من الاعمال المهمة.

وأشاد الكاتب الصحفي مجدي صالح بالعمل الذي اعتبره من الاجناس الادبية التي تحتاجها المكتبة العربية بشكل عام والمكتبة المصرية تحديدا.. وهي الاعمال التي تتناول الخيال العلمي التي تنتشر في الغرب ولا يوجد لدينا كتاب عرب كثر يكتبون في هذا المجال .

وطالب صالح بضرورة نشر هذه النوعية من الابداعات التي تتناول الخيال العلمي بين الشباب لأنها تثير اهتماماتهم وتحفزهم للإبداع وتلهمهم للمزيد من الخيال العلمي الذي يعتبر اساس الاختراعات العلمية التي تفيد البشرية وتساهم في رفاهية البشر.