الصحة العالمية تختار هبة هجرس لإدارة جلسة عن ذوي الإعاقة

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 04:51 م

اختارت منظمة الصحة العالمية وضمن عدد قليل من الخبراء على مستوى العالم الخبيرة الدولية فى مجال الإعاقة الدكتورة هبة هجرس عضو المجلسين القومى للأشخاص ذوى الإعاقة والقومي للمرأة لإدارة إحدى جلسات التشاور الإقليمية عبر تقنية الزوم لمراجعة التقرير العالمى حول التكنولوجيا المساعدة فى حياة الأشخاص ذوى الإعاقة الذى تستعد لإصداره منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع اليونسيف ومن المتوقع اصداره فى الربع الثانى من العام 2022.

شاركت الدكتورة هبة هجرس فى جلسات التشاور ممثلة لمصر بالإضافة لممثل عن وزارة الصحة المصرية، كما شاركت هجرس ممثلة للجنة المركزية العالمية لصياغة التقرير، وشهدت جلسات التشاور مشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة من دول المنطقة و51 من الخبراء فى مجال الإعاقة.



جاء اختيار منظمة الصحة العالمية للدكتورة هبة هجرس كون المنظمة سبق لها واختارتها ضمن عدد قليل من الخبراء على مستوى العالم لعضوية اللجنة المركزية لصياغة التقرير ومراجعته

وأكدت الخبيرة الدولية الدكتورة هبة هجرس ان منظمة الصحة العالمية واليونيسيف نظمت مؤخرا جلسات التشاور الإقليمية بهدف مراجعة التقرير وما تضمنه من رصد لاحتياجات الأشخاص ذوى الاعاقة فى الدول المختلفة للتكنولوجيا المساعدة من خلال استطلاع راى ممثلين عن الدول والخبراء فى مجال الاعاقة والوقوف على الأبحاث الميدانية التى أجرتها الدول المشاركة فى هذا الشان

واشارت هجرس الى ان التقرير يهدف الى تحسين فرص الحصول ودعم طرق الوصول الفعال للتكنولوجيا المساعدة بما يساعد على تفعيل اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الاعاقة فى تمكين وتعزيز الدمج والمشاركة لهم وعلى المستوى المصري فى امكانية تفعيل ما نص عليه قانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة رقم 10 لسنة 2018 .



واوضحت هجرس ان الجلسة الاقليمية التشاورية التى ادارتها ناقشت مع المشاركين فيها من ممثلى البلدان المختلفة والخبراء مدى ما تقوم به البلدان من جمع بيانات عن الوصول الى خدمات التكنولوجيا المساعدة وما تواجه البلدان المختلفة من حواجز فى هذا الشأن والوصول الى اهم التوصيات حول تحسين الوصول الى التكنولوجيا المساعدة .

واضافت هجرس ان الجلسة التشاورية ناقشت ايضا وضع ومدى تنفيذ السياسات والتشريعات التى تمكن من الحصول على التكنولوجيا المساعدة للأشخاص ذوى الإعاقة وفرص الاستثمار فى توفير التكنولوجيا المساعدة وتحفيز التعاون الاقليميى والدولى فى مجال البحث والابتكار ، وقبل ذلك وضع معايير ونظم تنظيمية تضمن بيئات تمكينية ودور الدول المختلفة فى توفير التكنولوجيا المساعدة لمواطنيها من ذوى الاعاقة.



يذكر ان النائبة الدكتورة هبة هجرس ومنذ اختيارها ضمن عدد قليل من الخبراء على مستوى العالم للمشاركة فى صياغة ومراجعة التقرير العالمى حول التكنولوجيا المساعدة فى حياة الاشخاص ذوى الاعاقة سبق لها وشاركت فى اجتماع رفيع المستوى عقد فى جنيف وشارك فيه وفود من وزراء وشخصيات رسمية من معظم دول العالم واستهدف صياغة التقرير فى شكله الاولي .