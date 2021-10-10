محافظ القاهرة يتفقد مدرستى سراي القبة و نوبار الإعدادية بنات

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 03:44 م

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مدرستى سراي القبة الاعدادية بنات ونوبار الاعدادية بنات بعابدين لمتابعة سير العملية التعليمية وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والصحية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2021/2022.

وأكد محافظ القاهرة انتظام العمل بجميع مدارس العاصمة البالغ عددها حوالى 5624 مدرسة منها 2900 مدرسة حكومية وتضم حوالي 2,5 مليون طالب .

ووجه محافظ القاهرة التهنئة للطلاب والقائمين على العملية التعليمية ببدء العام الدراسي الجديد متمنيًا لهم التوفيق من أجل بناء الوطن ورفعته .



وطالب محافظ القاهرة الطلاب الانتظام فى العملية التعليمية دون خوف مطمئنًا أولياء الأمور بأن الدولة اتخذت كافة الإجراءات التى من شأنها حماية الطلاب والحفاظ على صحتهم مشيرَا إلى أنه تم تطعيم جميع القائمين على العملية التعليمية لتوفير أقصى درجات الأمان للطلاب .



وأكد محافظ القاهرة خلال الجولة على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية منذ بداية العام الدراسي حتى نهايته بعد أن تقرر أن يكون هذا العام حضوريا لكافة الطلاب ، مشيرا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة كانت سبب رئيس في تقليل الوفيات والإصابات ، وهناك مسئولية كبيرة تقع على عاتق الجميع لتوفير أقصى حماية ، كما شدد على مديري الإدارات التعليمية بالتواجد الميداني اليومي من أول أيام العام الدراسي حتى نهايته ، مؤكدا على أنه سيكون هناك محاسبة فورية على أي تقصير .



وأضاف محافظ القاهرة أنه يوجد تنسيق مستمر بين مديريتى الصحة والتربية والتعليم لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتأكد من توافر المستلزمات الطبية مشيرا إلى تواجد الزائرة الصحية او المشرفة الطبية في الفترتين الصباحية والمسائية .



كما شدد محافظ القاهرة على عدم السماح بدخول اي شخص للمدرسة طالب أو معلم او زائر دون ارتداء الكمامة مع توفير كمامات احتياطية لاستخدامها عند الحاجة



كما أكد محافظ القاهرة أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف الكثافات داخل الفصول وتوافر تهوية جيدة بها وتعيين مشرف لتنظيم نزول وصعود الطلاب الفصول لتجنب التزاحم ، مشددا على ضرورة متابعة النظاقة بالمدارس بالفصول ودورات المياه والمعامل مع التأكد من توافر بوابات التعقيم للحد من انتشار الفيروس .