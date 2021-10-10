تواصل فعاليات معرض "تراثنا" للحرف اليدوية اليوم.. تعرف على التفاصيل

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 10:29 ص

تواصل فعاليات الدورة الثالثة من معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية 2021، اليوم الأحد، بمركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير بالتجمع الخامس في القاهرة، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية بمركز مصر للمعارض الدولية.

وتفقد الرئيس قاعات وأجنحة المعرض الذي يعقد في دورته الثالثة بمشاركة ١٥٠٠ عارض، بالإضافة إلى مشاركة من بعض الدول الشقيقة كالإمارات والأردن والسودان، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتجارة البينية الإقليمية وتعزيز الروابط بين الشعوب.

وتبادل الرئيس الحديث مع العارضين من الشباب والسيدات وذوي الاحتياجات الخاصة، واستمع الرئيس إلى اقتراحاتهم وافكارهم موجهاً بتقديم كافة التسهيلات والدعم لهم وبتذليل أي عقبات تواجه أنشطتهم من اجل تعزيز تلك الحرف التراثية التي تتميز بها المحافظات المصرية المختلفة وذلك في إطار دعم الدولة للشباب وللمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز آليات عرض وتسويق منتجاتهم ونفاذها إلى الأسواق.

كل ما تريد معرفته عن معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية :

- أكبر ملتقى إقليمي للمبدعين والحرفيين في مصر.

- يشارك في المعرض 1500 مبدع وفنان من جميع محافظات الجمهورية، وذلك لعرض الآلاف من المنتجات والقطع الفنية المستوحاة من التراث المصري الأصيل، وبأسعار تنافسية، وفقا للبيان.

- معرض تراثنا، يضم جناحا مخصصا لمشروعات شباب المبادرة الرئاسية حياة كريمة

- المعرض ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الجهاز تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى

- المعرض يستقبل مشروعات حياة كريمة، من مختلف المراكز والقرى المستهدفة من المبادرة والذين استفادوا من خدمات الجهاز المالية وغير المالية فى إقامة وتطوير مشروعاتهم لتتلائم منتجاتها مع احتياجات السوق والأذواق العصرية من مختلف الحرف التراثية.

- المنتجات المعروضة تتميز بالجودة والذوق الرفيع والتنوع ومنها السجاد والكليم اليدوى والمفروشات والملابس التراثية والاكسسوارات والمنتجات النحاسية والجلدية والمفروشات والانتيكات والتحف وذلك من محافظات أسوان والفيوم والغربية والمنيا وأسيوط والأقصر والبحيرة وبنى سويف والمنوفية والوادى الجديد وسوهاج والإسماعيلية.

- مشاركة مستفيدى مبادرة حياة كريمة فى معرض تراثنا تعتبر ترجمة حقيقية لأهداف المبادرة التي تتمثل في مساعدة المواطن المصرى على تطوير مهاراته وإمكاناته واستغلالها ليتمكن من بدء مشروع جديد أو تطوير مشروعه القائم مما يساعده فى توفير مصدر اقتصادي مناسب للدخل يسهم فى تحسين مستوى معيشته.

- تقديم خدمات فنية متنوعة بالقرى والمراكز المستهدفة حيث حصل العارضون المشاركون فى الدورة الحالية من معرض تراثنا على دورات تدريبية متخصصة فى مختلف النواحى الفنية والتأهيلية.

- التدريب، بداية من تعليمهم أسس إقامة المشروعات الصغيرة وكيفية إعداد دراسة الجدوى وخطط العمل أو تطوير مشروعاتهم القائمة كما تم توفير التمويلات اللازمة لتلك المشروعات بالإضافة إلى الخدمات التسويقية من خلال إشراكهم بالمعارض التى ينظمها الجهاز أو يشارك فى تنظيمها.

- مشاركتهم فى المعرض ستتيح لهم فرصة التعرف على احتياجات السوق والعملاء بشكل مباشر مما يزيد من خبرتهم العملية وفرصتهم فى النجاح.

- دعوة للجمهور المصرى لزيارة المعرض للاستمتاع بتجربة تسويقية وترفيهية ممتعة ومشاهدة آلاف المنتجات المصنوعة بأيدي مصرية لتلبي احتياجات المواطن المصرى وبأذواق وجودة عالية وأسعار تنافسية وأضافت أن حضور الجمهور سيعطى للفنانين والعارضين أصحاب المشروعات رسالة إيجابية تشجعهم على الاستمرار في أنشطتهم وتطويرها لترضي أذواق المستهلك فى السوق المصرى.

- معرض تراثنا سيفتح أبوابه للجمهور من الساعة 11 صباحا وحتى العاشرة مساء.

- الالتزام بالإجراءات الاحترازية فيما يتعلق بتداعيات كورونا، حيث يُنصح بارتداء الكمامات أثناء استقلال الأوتوبيسات أو خلال فترة تواجد الزائر في المعرض.

- رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لمعرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، تعكس اهتمام الدولة بإحياء هذه الفنون التراثية، وتشجع الأجيال الجديدة من الحرفيين والفنانين على إحياء هذا التراث الفريد، كما أن المعرض يتيح الفرصة للحرفيين استعراض قطعهم الفنية المتنوعة أمام زوار المعرض داخليًا، وفتح أسواق تصديرية لهذه المشغولات الفريدة في كل بقاع العالم، فضلًا عن أن المعرض يقدّم جولة إبداعية واستثنائية لأصحاب الذوق الرفيع لاقتناء ما يناسبهم من قطع فنية ومشغولات تراثية، وبأسعار تنافسية، وذلك في أكبر ملتقى للمبدعين والفنانين والحرفيين، الذين يجمعهم معرض تراثنا.

- يعتبر معرض تراثنا أكبر حدث سنوي يتم تنظيمه في مصر، يتجمع به الحرفيين والمهرة المتخصصين في الصناعات اليدوية والتراثية، من كل محافظات الجمهورية بتنوعها الثقافي والحضاري، وذلك لعرض الآلاف من القطع الفنية المتنوعة والفريدة المستوحاة من التراث المصري العريق، من إكسسواورات وتحف ومنسوجات وديكورات ومشغولات لـ28 فن وحرفة متنوعة، بجمال ورقيّ مستوحى من التراث بشكل عصري، يناسب كل الأذواق.

زوار المعرض من الجمهور يُمكنهم خوض تجربة ثرية ومميزة في المركز الدولي للمعارض بالتجمع، وبالدخول مجانًا، حيث يتيح أصحاب الفنون التراثية مشغولاتهم ومنتجاتهم، والتي تم إبداعها من حوالي 28 فن وحرفة، وذلك بأسعار تنافسية، وبتخفيضات كبيرة ومتفاوتة، على مدار 7 أيام، فترة انعقاد المعرض.

- معرض تراثنا.. ملتقى كبير للمبدعين والحرفيين من أنحاء مصر، أصحاب المهن اليدوية، يمكن المشاركين فيه من عرض مشغولاتهم المستوحاة من التراث، من خلال طرق عرض مميزة، أمام آلاف الزوار من أصحاب الذوق الرفيع ومحبي اقتناء هذه المشغولات والقطع الفنية.

- "تراثنا" يروج للحرف التراثية والفنية، ويشجع على تبادل الخبرات بين الحرفيين من ناحية، وأيضًا الشباب الراغب في تعلم الحرف اليدوية للبدء في مشروعاتهم الخاصة، وذلك من خلال العروض الحية عن الحرف اليدوية داخل المعرض، للحفاظ على هذه المهن من الاندثار، ونشر الثقافة الفنية بين مختلف أجيال مصر.