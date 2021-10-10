اليوم.. مجلس عمداء جامعة المنيا يتابع استعدادات بدء الدراسة

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 05:12 ص

عقد الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، اجتماعًا بعمداء الكليات، بحضور الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رأفت شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والمدير التنفيذي للمعلومات، وأمين عام الجامعة؛ وذلك لمتابعة جهود الجامعة واستعداداتها النهائية لانطلاق العام الجامعي الجديد 2021/2022، واستقبالها لطلابها الجدد والقدامى اليوم الأحد بجميع كلياتها العشرين ومعهدها للتمريض؛ وضمان توفير البيئة الجامعية الداعمة لانتظام العملية التعليمية، في ظل تأكيدات من إدارة الجامعة على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتلقي لقاح فيروس كورونا لجميع منتسبي الجامعة، حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.

