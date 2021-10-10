ads
الأحد 10 أكتوبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

محافظات

اليوم.. مجلس عمداء جامعة المنيا يتابع استعدادات بدء الدراسة

الدكتور مصطفى عبد
الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عقد الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، اجتماعًا بعمداء الكليات، بحضور الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رأفت شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والمدير التنفيذي للمعلومات، وأمين عام الجامعة؛ وذلك لمتابعة جهود الجامعة واستعداداتها النهائية لانطلاق العام الجامعي الجديد 2021/2022، واستقبالها لطلابها الجدد  والقدامى اليوم الأحد بجميع كلياتها العشرين ومعهدها للتمريض؛ وضمان توفير البيئة الجامعية الداعمة لانتظام العملية التعليمية، في ظل تأكيدات من إدارة الجامعة على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتلقي لقاح فيروس كورونا لجميع منتسبي الجامعة، حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.
 

 