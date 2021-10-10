اليوم.. احتفالية كبرى لوضع حجر الأساس لمستشفى 900 900 الجامعي بالمحلة

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 05:06 ص

أعلن الدكتور محمود ذكي ‏رئيس جامعة طنطا، أن اليوم الأحد سيتم وضع حجر أساس مستشفى 900 900 الجامعى الجديد بالمحلة الكبرى فى حضور الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، ومفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام، ونيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، والدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالى ونائب وزير الصحة، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية ووفد من تنسييقية شباب الأحزاب والسفير محمد عرابى وزير الخارجية الأسبق ونواب مجلسى النواب والشيوخ بالغربية، والإعلامى أحمد شوببر والكابتن شوقى غريب والفنان محمد ثروت ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة وبمشاركة شعبية واسعة من أبناء مدينة المحلة الكبرى.

وأكد الدكتور محمود ذكى ان برنامج الحفل يتضمن استقبال الضيوف بموقع مستشفى 900900 ويبدأ الحفل بالسلام الجمهورى ثم كلمة الجامعة الافتتاحية وعرض فيلم تسجيلى بعنوان رؤيتى ثم كلمات للضيوف ثم عرض فيلم عن منتخب 900900 ثم كلمات للضيوف ثم وضع حجر الأساس لمستشفى 900900 التعليمى ثم تسليم الهدايا التذكارية.