كورونا في المغرب.. 515 إصابة جديدة

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 03:21 ص

سجل المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 515 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ليصل إجمالي الإصابات إلى 938801.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم إلى أنها سجلت 16 حالة وفاة بالفيروس ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء إلى 14443، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 917169.