سجل المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 515 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ليصل إجمالي الإصابات إلى 938801.
وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم إلى أنها سجلت 16 حالة وفاة بالفيروس ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء إلى 14443، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 917169.
بوابة العرب
كورونا في المغرب.. 515 إصابة جديدة
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سجل المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 515 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ليصل إجمالي الإصابات إلى 938801.
سجل المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 515 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ليصل إجمالي الإصابات إلى 938801.