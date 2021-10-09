بعثة المنتخب الوطني تصل بنغازي استعدادا لمواجهة ليبيا

السبت 09/أكتوبر/2021 - 08:47 م

وصلت منذ قليل بعثة المنتخب الوطنى إلى مدينة بنغازى في ليبيا على متن طائرة خاصة، استعدادا لمواجهة ليبيا في التاسعة مساء الإثنين المقبل، بالجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وكان في استقبال البعثة في مطار بنغازي الدولي أحمد الهمشري قنصل مصر في بنغازي وفريق عمل القنصلية المصرية ووفد من الاتحاد الليبي لكرة القدم بقيادة عادل لوجلي عضو مجلس ادارة الاتحاد الليبي وعبد الناصر الصادق سكرتير عام الاتحاد، وتم إنهاء اجراءات الوصول وتوجهت بعدها الفريق إلى مقر الإقامة .

وكانت البعثة غادرت مطار برج العرب في الخامسة والنصف مساء اليوم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، مطار برج العرب متوجهة إلى ليبيا على متن طائرة خاصة لمواجهة منتخب ليبيا.

وتضم بعثة المنتخب الوطني جميع أعضاء الجهاز الفني بقياد كارلوس كيروش وقائمة اللاعبين الـ24 المختارين للمباراتين.



