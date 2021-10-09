استبعاد علواني والشمرلي ومودني من انتخابات الطائرة

السبت 09/أكتوبر/2021 - 08:35 م

تلقت اللجنة المؤقتة المكلفة لإدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة سامح حمدي خطابا رسميا بضرورة استبعاد الرباعي عمرو علواني، وهويدا مندي، وشريف الشمرلي، من خوض انتخابات الاتحاد المصري وتولي أي منصب خلال الفترة الحالية وحتى إشعار آخر وفي حال عودة الثنائي شريف الشمرلي وهويدا موندي إلى الانتخابات فمن المنتظر أن يكون هناك عقوبات قاسية من الاتحادين الدولي والافريقي على الاتحاد المصري .

كانت اللجنة المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة الطائرة الطائرة قد أصدرت قرارا باستبعاد الثنائي شريف الشمرلي من الانتخابات بعد غلق باب الترشح وفتح باب الطعون، وتنتظر اللجنة قرار اللجنة الأولمبية في هذا الشأن.

وقال الخطاب:

آمل أن تجدك مراسلاتي في حالة جيدة

تمت الإشارة إلى خطاب من الاتحاد الدولي للكرة الطائرة بتاريخ 2 أكتوبر 2021 والذي تم توجيهه إلي بصفتي رئيس CAVB. نود أن نوضح مرة أخرى أن المسؤولين السابقين للاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة (CAVB) وهم الدكتور عمرو علواني ، والسيدة هويدا موندي ، والسيد مصطفى أحمد والسيد شريف الشمرلي لا يسمح لهم بشغل مناصب في أي مؤسسة للكرة الطائرة حتى إشعار آخر ، وذلك على أساس خطاب FIVB المرجعي أعلاه والذي يمكن لـ CAVB التحقق من صحته ، وبالتالي فهو مرفق بموجب هذا.

من خلال هذا الخطاب ، فإن CAVB يوجهك رسميًا الآن إلى أخذ هذا الأمر على محمل الجد والالتزام الصارم بجميع الشروط المنصوص عليها في هذه المراسلات الرسمية للاتحاد الدولي للكرة الطائرة ، والفشل الذي سيحدث نتيجة الانتخابات المقبلة للاتحاد الوطني المصري. لم يتم التعرف عليها من قبل الاتحاد الدولي للكرة الطائرة ولا الاتحاد الإفريقي لكرة الطائرة. قد يترتب على عدم الامتثال لهذا التوجيه عواقب على الاتحاد المصري للكرة الطائرة.

سأستنتج أنه في تسليط الضوء على أن مصر لعبت دائمًا دورًا رئيسيًا في الكرة الطائرة على المستويين القاري والدولي ، وباعتبار CAVB ، فإننا بصدق لا نريد أن نرى الاتحاد المصري للكرة الطائرة يواجه أي إجراء تأديبي نتيجة عدم الالتزام به. قوانين ومتطلبات الاتحاد الدولي للكرة الطائرة.

نتطلع إلى تعاونكم بشأن هذه المسألة لضمان استمرار الكرة الطائرة في بلدكم دون انقطاع.