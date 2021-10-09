من أجل كنيسة سينودسيه.. نص البند السادس من الوثيقة التحضيرية

السبت 09/أكتوبر/2021 - 07:08 م



ننشر نص الوثيقة التحضيرية للسينودس٢٠٢٣ تحت عنوان من أجل كنيسة سينودسيه

وينص البند السادس : هذا الوضع، على الرغم من الاختلافات الكبيرة، يوحّد الأسرة البشريّة بأكملها، ويتحدّى قدرة الكنيسة على مرافقة الأشخاص والجماعات لإعادة قراءة خبرات ‏الموت والمعاناة التي كشفت عن الحقائق الكاذبة العديدة، ولغرس الأمل والإيمان في خير الخالق وخلقه. ومع ذلك، لا يمكننا أن نخفي حقيقة أنّ الكنيسة نفسها يجب أن تواجه غياب الإيمان والفساد في داخلها أيضًا. لا يمكننا على وجه الخصوص أن ننسى المعاناة التي عاشها القُصَّر والأشخاص الضعفاء " نتيجة الاعتداءات الجنسيّة والسلطة والضمير التي ارتكبها عدد كبير من الإكليروس والأشخاص المكرّسين ". نطلب باستمرار كشعب الله أن نتحمّل مسؤوليّة آلام إخواننا الجرحى في الجسد والروح : لوقت طويل، لم تستطع الكنيسة الاستماع إلى صرخة الضحايا بشكل كافٍ. هذه جروح عميقة يصعب شفاؤها، من أجلها لا يمكن أبدًا طلب ما يكفي لها من المغفرة، وتشكّل عقبات، ضخمة أحيانًا، للمواصلة في اتّجاه "السير معًا". الكنيسة مدعوّة كلّها إلى مواجهة ثقل ثقافة ممتلئة بالإكليروسيّة توارثتها عبر تاريخها، وبأشكال ممارسة السلطة التي تجعل مختلف أنواع الإساءة ممكنة (إساءة استخدام السلطة والمال، وانتهاك الضمير، والاعتداء الجنسيّ). لا يمكن تخيّل " توبة في التصرّف الكنسيّ دون المشاركة الفعّالة لجميع أعضاء شعب الله ". نطلب معًا من الربّ " نعمة التوبة والمسحة الداخليّة، لنكون قادرين على التعبير عن توبتنا أمام هذه الجرائم والتعدّيّات، وقرارنا بالنضال بشجاعة ".

