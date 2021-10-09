فى يومه العالمى.. متحف البريد شاهد على العصر

السبت 09/أكتوبر/2021 - 02:43 م

يحتفل سنويًا باليوم العالمي للبريد في 9 أكتوبر، وهو الذكرى السنوية لتأسيس الاتحاد البريدي العالمي في عام 1874 في العاصمة السويسرية برن.

وأعلن عن تاريخ اليوم العالمي للبريد في مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الذي عقد في طوكيو، باليابان في عام 1969، ومنذ ذلك الحين تشارك بلدان في جميع أنحاء العالم في الاحتفالات، وتستخدم العديد من الدول المناسبة لعرض وترويج المنتجات والخدمات البريدية الجديدة.

يتمثل الغرض من اليوم العالمي للبريد في زيادة الوعي لدور القطاع البريدي في الحياة اليومية للأفراد وقطاع الأعمال، ويشجع الاحتفال الدول الأعضاء على إقامة الفعاليات الهادفة إلى توليد وعي أوسع بدور القطاع البريدي للجمهور ووسائل الإعلام على النطاق الوطنى.

ويعود تاريخ البريد المصرى إلى عام 1865 ، ويعد الملك فؤاد الأول، صاحب فكرة إنشاء متحف للبريد في مصر، لحرصه على تسجيل التاريخ وصيانة آثاره، وتحقيقًا لهذه الفكرة شرعت مصلحة البريد في إنشاء متحفها، فأعدت له جناحا في الطابق الأول من إدارتها العامة بميدان العتبة الخضراء بالقاهرة، سجلت محتوياته بدليل طبع بالمطابع الأميرية عام ١٩٣٤ باللغتين العربية والفرنسية، وسار في تنسيقه على هدى متاحف البريد الأوروبية، واجتلب له الأثاث وصنعت من النماذج بقدر اتساع المكان وفى حدود الاعتماد المالى الذى سمح به لهذا الغرض.

وتعد مصر أول دولة بالشرق الأوسط تنشئ مصلحة خاصة بالبريد، وتصدر طوابع بريدية خاصة بها، كما تعد تلك المؤسسة من أقدم وأعرق المؤسسات في مصر، وذلك عندما انتقلت ملكية البوسطة الأوروبية الخاصة إلى الحكومة المصرية في الثانى من يناير عام ١٨٦٥ بقرار من الخديوى إسماعيل لإنشاء «البوسطة الخديوية المصرية».

ويضم متحف البريد إلى جانب مقتنياته نجمة قياس المسافة حيث يبدأ منه قياس المسافة من العاصمة إلى جميع محافظات الجمهورية، من خلال نجمة تتوسط ارضية المدخل بالمبنى ومثيلها بالطابق الأول.

وتتضمن أهم القاعات المتحفية الجيدة قاعة تاريخ الاتصالات في القرن التاسع عشر، وقاعة الإصدارات الأولى للطوابع المصرية، وقاعة أخرى لعرض نماذج من أقدم صناديق البريد المصرية، كما خصصت قاعة لساعى البريد تتتبع خطواته في توصيل البريد، بالإضافة لقاعات تصنيف الطوابع المصرية، وتقنيات صناعة الطوابع، كما خصصت قاعتان لاجتماع مؤتمر البريد الدولى في عام ١٩٣٤، تُعرض من خلالهما صور من الرحلات التى قام بها أعضاء المؤتمر، كما يعرض نماذج من ملابس سعاة البريد في البلاد الأجنبية التى أهديت لمصلحة البريد المصرى في عام ١٩٣٣ لتكون جزءا من المتحف الجديد.

كما يوجد بالمتحف قاعة تعرض الطوابع المصرية المصدرة بين عامى ١٩٣٧ و١٩٧٧، كما اهتم المتحف بإضافة قاعة خاصة بالطوابع التى أصدرت تخليدا لمشاهير وأعلام مصر.

أقسام متحف البريد

يضم المتحف العديد من المقتنيات المتعلقة بتاريخ البريد المصرى التى تؤرخ لفترة مهمة وثمينة في تاريخ مصر، حيث ينقسم إلى نحو ١٠ أقسام، هي:

«القسم التاريخى» الذى يضم النماذج الخاصة بتطور الكتابة والرسالة والأغلفة في مختلف العصور القديمة والحديثة مثل لوحة نارمر ومحابر من العهد الفرعونى والرومانى والقبطي، وأوراق بردى وتمثال للكاتب في عهد الدولة القديمة والحديثة، ونماذج من بعض الرسائل والخطابات في عصور مختلفة كرسالة العصا ورأس الجندي، كما يضم وثائق كثيرة كعقد امتياز شركة البوستة الأوروبية وأول منشور لمصلحة البريد في عهدها الحكومي.

«قسم الملابس» به أنواع مختلفة من الملابس لكبار الموظفين ولرؤساء الأقسام والموزعين وشارات مختلفة قماشية ونحاسية وعلامات للطوافة.

«قسم المبانى» ويشمل نماذج مصغرة لبعض المبانى البريدية كمصلحة البريد بالقاهرة ومكتب بريد بورسعيد وبورفؤاد ونموذج لمكتب بريد قروى ونموذج مصغر لقلم توزيع لمراقبة بريد القاهرة.

«قسم أدوات البريد»، يضم مجموعات متنوعة من السنج والموازين والحقائب البريدية ومحافظ الطوابع والحوالات وضواغط الرصاص والأختام القديمة والحديثة وصناديق خطابات ميكانيكية وعادية.

«قسم النقل»، به الكثير من النماذج المتعددة لوسائل نقل البريد القديمة والحديثة من عربات خشبية وحديدية وموتوسيكلات وسكة حديد وبواخر لنقل البريد.

«قسم المؤتمرات» حيث يضم صور فوتوغرافية للدكتور ستيفن مؤسس اتحاد البريد العام، وصورا لأعضاء مؤتمرات البريد الدولى في برن عام ١٨٧٤ حتى مؤتمر استكهولم عام ١٩٢٤، ومعاهدة البريد العامة والاتفاقيات الملحقة بها لكل مؤتمر.

«قسم الخرائط والإحصاء» ويضم خرائط ورسومات بيانية وإحصائية تظهر تطور أعمال المصلحة من مراسلات مسجلة وعادية وحوالات داخلية وخارجية وطرود.

«قسم الطوابع» يضم مجموعات من الطوابع المصرية والأجنبية وإكليشهات وقوالب وألواح لصنع طوابع، وكذلك مجموعة من نماذج خطوات العمل في صنع طوابع البريد بمصلحة المساحة، كما يضم تصنيفا فريدا لمجموعات الطوابع لكل من البريد الأوروبى والبريد الأفريقي والبريد الآسيوى والبريد الأمريكى والبريد الأسترالي.

«قسم البريد الجوى»، والذى به نماذج مختلفة من الحمام الزاجل ونماذج لبعض الطائرات مهداة من شركة الطرق الجوية الإمبراطورية وشركة خطوط الطيران الهولندية، ونموذج لأول خطاب ورد إلى الإسكندرية من لندن في ١٧ أغسطس عام ١٩٢٩، وأول خطاب بالبريد الجوى أرسل إلى كراتشى من البريد المصرى بالخط الجوى بين القطر المصرى والهند.

وأخيرا « القسم الأجنبي» الذى يضم مجموعة صور لمبان ومتاحف بعض الإدارات البريدية الأجنبية، وبعض الأدوات المستخدمة بتلك الإدارات.

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