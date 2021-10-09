معجزة رجل حاول الانتحار من الطابق التاسع.. «سقط حيا ومشى في الشارع»

السبت 09/أكتوبر/2021 - 01:32 م

حادثة لا توصف إلا أنها معجزة، حيث نجا رجل من الموت المحقق، بعد سقوطه من الطابق التاسع لمبنى سكني، ليخرج حيا بكسور في اليد فقط، حيث تفاجأ سكان أحد أحياء ولاية نيو جيرسي الأمريكية بصوت مدوٍ، نتج عن سقوط رجل على سقف سيارة واقفة على جانب الطريق.

وبحسب شهود عيان، كان الرجل الذي حاول الانتحار، ملتزم بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حيث كان يرتدى كمامة، والتي بدت متدلية من إحدى أذنيه عندما هم بالقيام من أعلى السيارة المحطمة.

وبحسب "سكاى نيوز" وثقت مواطنة أمريكية، الحادثة الغربية، مؤكدها أنها "سمعت صوتا مدويا ولم أدرك أنه صوت لسقوط شخص في البداية، الزجاج الخلفي للسيارة تفجر، ثم خرج رجل من أعلى السيارة وبدأ بالصراخ، ويده كانت ملتوية ليسألنى ماذا حدث فقلت له أنت سقطت من أعلى".

ولفت شهود العيان إلى أن الشخص الذى قفز من الدور التاسع فى محاولة للانتحار قام من على السيارة دون أن يحدث له شيء سوى كسر فى اليد، وأنه ظل يصرخ اتركوني في حالي أريد أن أموت، بينما كان بانتظار سيارة الإسعاف.

وشددت السلطات الأمريكية، أن الحادث لم يشمل تدخلا خارجا، وأن الرجل أقدم عليه برغبته، عندما قفز من نافذة الطابق التاسع لمبنى سكني.

وأكدت السلطات في مدينة جيرسي سيتى الأمريكية،أن الرجل البالغ من العمر 31 عاما، قفز من الطابق التاسع لمبنى سكني، في محاولة انتحار، لكنه سقط على سقف سيارة من نوع "بي إم دبليو"، ليهشم الجزء العلوي من السيارة، ويقوم من سقطته حيا وهو يسأل المارة "ماذا حصل؟".



