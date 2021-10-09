في أول أيام الدراسة.. جولة تفقدية لوزير التعليم العالي بجامعة عين شمس

السبت 09/أكتوبر/2021 - 12:36 م

أجرى وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، جولة تفقدية بجامعة عين شمس، بالتزامن مع انطلاق الدراسة بالجامعات والمعاهد، اليوم السبت 9 أكتوبر، بحضور رؤساء الجامعات والنواب.

ووافق المجلس الأعلى للجامعات على الجدول الزمني للعام الدراسي القادم 2021/ 2022، والذي يبدأ اليوم السبت، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعًا لتنتهي في 13 يناير 2022.