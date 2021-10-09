ads
السبت 09 أكتوبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
s

تليفزيون البوابة

في أول أيام الدراسة.. جولة تفقدية لوزير التعليم العالي بجامعة عين شمس

التعليم العالي
التعليم العالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أجرى وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، جولة تفقدية بجامعة عين شمس، بالتزامن مع انطلاق الدراسة بالجامعات والمعاهد، اليوم السبت 9 أكتوبر، بحضور رؤساء الجامعات والنواب.
ووافق المجلس الأعلى للجامعات على الجدول الزمني للعام الدراسي القادم 2021/ 2022، والذي يبدأ اليوم السبت، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعًا لتنتهي في 13 يناير 2022.