أجرى وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، جولة تفقدية بجامعة عين شمس، بالتزامن مع انطلاق الدراسة بالجامعات والمعاهد، اليوم السبت 9 أكتوبر، بحضور رؤساء الجامعات والنواب.
ووافق المجلس الأعلى للجامعات على الجدول الزمني للعام الدراسي القادم 2021/ 2022، والذي يبدأ اليوم السبت، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعًا لتنتهي في 13 يناير 2022.
تليفزيون البوابة
في أول أيام الدراسة.. جولة تفقدية لوزير التعليم العالي بجامعة عين شمس
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أجرى وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، جولة تفقدية بجامعة عين شمس، بالتزامن مع انطلاق الدراسة بالجامعات والمعاهد، اليوم السبت 9 أكتوبر، بحضور رؤساء الجامعات والنواب.
أجرى وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، جولة تفقدية بجامعة عين شمس، بالتزامن مع انطلاق الدراسة بالجامعات والمعاهد، اليوم السبت 9 أكتوبر، بحضور رؤساء الجامعات والنواب.