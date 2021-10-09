نشرة أخبار الاقتصاد منتصف اليوم السبت 9 أكتوبر 2021

تنشر “البوابة نيوز” أهم الأخبار التى شهدتها الساحة الاقتصادية اليوم السبت
الجزار يتابع الموقف التنفيذى للوحدات بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"
https://www.albawabhnews.com/4445913
وزير التموين يفتتح 4 مجمعات نموذجية عبر الفيديو كونفرانس
https://www.albawabhnews.com/4445895
المصيلحي يتفقد المجمع النموذجى لخدمات وزارة التموين بالشرقية
https://www.albawabhnews.com/4445887
جامع: معرض "تراثنا" يستهدف تعزيز التعاون والروابط بين الشعوب وتشجيع التجارة البينية إقليميا
https://www.albawabhnews.com/4445979