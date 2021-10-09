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السبت 09 أكتوبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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اقتصاد

نشرة أخبار الاقتصاد منتصف اليوم السبت 9 أكتوبر 2021

نشرة الاقتصاد
نشرة الاقتصاد
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تنشر “البوابة نيوز” أهم الأخبار التى شهدتها الساحة الاقتصادية اليوم السبت

 

الجزار يتابع الموقف التنفيذى للوحدات بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"

https://www.albawabhnews.com/4445913

 

وزير التموين يفتتح 4 مجمعات نموذجية عبر الفيديو كونفرانس

https://www.albawabhnews.com/4445895

المصيلحي يتفقد المجمع النموذجى لخدمات وزارة التموين بالشرقية

https://www.albawabhnews.com/4445887

جامع: معرض "تراثنا" يستهدف تعزيز التعاون والروابط بين الشعوب وتشجيع التجارة البينية إقليميا

https://www.albawabhnews.com/4445979

 

البوابة نيوز الشرقية وزارة التموين نشرة أخبار الاقتصاد المصيلحي سكن لكل المصريين منتصف اليوم السبت