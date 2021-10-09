وكيل تعليم أسيوط : انتظام الدراسة بـ 2986 مدرسة

السبت 09/أكتوبر/2021 - 12:34 م

بدأت الدراسة اليوم السبت ، فى مدارس محافظة أسيوط بالمدارس الحكومية والبالغ عددها 2986 لعدد طلاب تجاوز أكثر من مليون و600 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل الدراسية مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقال محمد ابراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إن المديرية أنشات غرفة عمليات بالمديرية وكافة الإدارات بالتنسيق مع وزارةالداخلية والصحة والمحافظة لمتابعة سير العملية التعليمية والتشديد على كافة المدارس باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والإبلاغ عن أي حالة اشتباه مع الحالات المرضية مع توافر غرفة خاصة في التعامل مع الأزمات

وأضاف " دسوقي" أن الدراسة انتظمت في كافة المدارس الرسمية ما عدا المدارس الخاصة والتجريبية التي تنتظم فيها الدراسة غدا الأحد.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط أن المديرية عقدت عدة اجتماعات لبحث كافة الاستعدادات والانتهاء من حركة النقل والندب، والتأكد من سلامة بوابات التعقيم بالمدارس حفاظًا على سلامة وصحة أبنائنا الطلاب وجميع العاملين بالمدارس.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط أنه بعد عرض طلبات المدارس التي تقدمت لفتح قاعات لرياض الأطفال "kg1" لا تنمو للعام الدراسي 2021/2022 وتمت المعاينة من قبل اللجنة المشكلة من وكيل وزارة التربية والتعليم ومدير إدارة التعليم الخاص ومسئول التعليم الخاص بهيئة الابنية التعليمية وموجه عام رياض الأطفال والشئون القانونية بالتعليم الخاص وممثل أصحاب المدارس تمت الموافقة على فتح16 قاعة جديدة بعدد 7 مدارس وتتضمن 3 قاعات بمجموعة مدارس 30 يونيو منهم 2 قاعة للغات وقاعة للقسم العربي فضلا عن 8 قاعات بروضة مدرسة المستقبل الخاصة منهم 7 قاعات للغات وقاعة للعربي بالإضافة إلى قاعة بروضة مدرسة الفرنسيسكان الخاصة وقاعة بروضةمدرسة طلائع المستقبل وقاعتان بروضة مدرسة سان مينا وقاعة بروضة مدرسة السلام بمنفلوط.



