رئيس الغرفة التجارية: زودوا مرتبات الناس بدل ما تمشي وتسيبكم

السبت 09/أكتوبر/2021 - 11:58 ص

يفتتح اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم السبت، الملتقى التوظيفي لتشغيل الشباب، بعد قليل، بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل.

يأتي ذلك بحضور وزارتي القوى العاملة والصناعة، والغرف التجارية وجهاز رعاية وتشغيل الشباب، بمشاركة أكثر من 50 شركة تعمل في مجالات التصنيع والتغذية والتأمين والبنوك والسيارات والجودة والأمن والمأكولات والمطاعم والحاسب الآلي والصناعات الغذائية والمشروعات السياحية والاستثمار السياحي والتحاليل الطبية والكافيهات والغزل والنسيج وصناعة الألومنيوم والنسيج.

وطالب محمد إمبابي، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، في إطار جولته داخل الملتقى، إحدى الشركات أنهم يزيدوا مرتبات العاملين بدلا من اضطرارهم لترك العمل.