رئيس الغرفة التجارية بالجيزة يطالب الشباب بالتدريب من أجل الالتحاق بالعمل

السبت 09/أكتوبر/2021 - 11:51 ص

يفتتح اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الملتقى التوظيفي اليوم السبت، لتشغيل الشباب، بعد قليل، بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل.

يأتي ذلك بحضور وزارتي القوى العاملة والصناعة ،والغرف التجارية وجهاز رعاية وتشغيل الشباب، بمشاركة أكثر من 50 شركة تعمل في مجالات التصنيع والتغذية والتأمين والبنوك والسيارات والجودة والأمن والمأكولات والمطاعم والحاسب الآلي والصناعات الغذائية والمشروعات السياحية والاستثمار السياحي والتحاليل الطبية والكافيهات والغزل والنسيج وصناعة الألومنيوم والنسيج.

وقال محمد إمبابي، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، في إطار جولته داخل الملتقى لإحدى الشركات إنه سعيد للغاية بحجم الشركات التي تطرح الوظائف للشباب لافتًا إلى أنه يتمنى أن يعمل كل الشباب وكل من ينقصه الخبرة يخضع للتدريب من أجل الالتحاق بالعمل في أقرب وقت.