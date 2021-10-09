جامعة سوهاج توافق على إقامة معرض لمنتجات جهاز المشروعات الصغيرة

السبت 09/أكتوبر/2021 - 12:10 م

عقد الدكتور مصطفي عبد الخالق ، القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، اجتماعاََ تنسيقياََ مع ممثلي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة، لعرض بعض الأنشطة المقترحة التى سيتم تنفيذها الفترة القادمة بالتعاون مع الجامعة، وفقاً للبروتوكول الموقع بين الطرفين.

وفى بداية كلمته أوضح الدكتور مصطفي عبد الخالق، أن التعاون مع جهاز تنمية المشروعات أجني ثمارََا ملموسة فى مختلف المجالات التنموية والاجتماعية، خاصة ما يقدمه من خدمات تسويقية لصالح الشباب الجامعي، من خلال الدعم والتمويل والاستشارات الفنية والبرامجالتدريبية التى تؤهل صغار رجال الأعمال على المنافسة في سوق العمل محلياََ وعالمياََ، مشيراً إلى أن الجهاز قدم مقترح المشاركة فى فعاليات مبادرة "حياة كريمة"، التى تنفذها الجامعة داخل قري المحافظة، حيث سيقدم الجهاز خلال المبادرة مجموعة من الخدمات التعريفيةعن الجهاز وشركاء العمل كالقوي العاملة ومديرية الزراعة، إلى جانب الندوات التوعوية لشباب القري عن ثقافة ريادة الأعمال والتشجيع علىالعمل الحر.

وأشار المحاسب نادر عبد الظاهر، إلى أنه تم الموافقة على إقامة معرض داخل الجامعة لعرض منتجات الجهاز، بالإضافة إلى التنسيق مع وحدة الحرف التراثية بالجامعة لبحث أوجه الاستفادة من خدمات الجهاز، مضيفاً أنه تمت الموافقة أيضاً على استمرار تنظيم تدريبات ريادةالأعمال لطلاب الجامعة، إضافة إلى إقامة ندوات إعلامية عن خدمات الجهاز لطلاب الفرق النهائية بجميع الكليات.

حضر الاجتماع الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمحاسب نادر عبدالظاهر مدير فرع الجهاز، والدكتور ممدوح الرشيدي عميد كلية التجارة، والدكتور محمد عبد الحفيظ عميد كلية الزراعة، والدكتور أحمد عبدالرحيم القائم بعمل عميد كلية التكنولوجيا والتعليم، والمحاسب أسامة محمود نائب مدير الفرع ومنسق البروتوكول.