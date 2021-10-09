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السبت 09 أكتوبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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تليفزيون البوابة

رئيس الغرفة التجارية بالجيزة للشركات: " أقبلوا كل الشباب اللى يملى استمارة طلبا للعمل"

رئيس الغرفة التجارية
رئيس الغرفة التجارية
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يفتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الملتقي التوظيفي اليوم السبت، لتشغيل الشباب، بعد قليل، بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل.

يأتي ذلك بحضور وزارء القوى العاملة والصناعة، وبمشاركة الغرف التجارية وجهاز رعاية وتشغيل الشباب، بمشاركة أكثر من 50 شركة تعمل في مجالات التصنيع والتغذية والتأمين والبنوك والسيارات والجودة والأمن والمأكولات والمطاعم والحاسب الآلي والصناعات الغذائية و المشروعات السياحية والاستثمار السياحي .

قال  محمد إمبابي، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة في إطار جولته داخل الملتقى لأحد الشركات، أنه يرجوهم بعد رفض الشباب، فكل من تقدم بملئ الاستمارة عليهم بتعيينه.

 