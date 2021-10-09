سكرتير عام أسوان يتابع الحالة الفنية لسيارات الطوارئ بالمحافظة

السبت 09/أكتوبر/2021 - 11:29 ص

أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهاته بالمتابعة الدورية والمراجعة المستمرة للحالة الفنية لأسطول السيارات والحافلات التابعة للحملة الميكانيكية للمحافظة لسرعة التعامل مع المواقف الطارئة، حيث قام اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة بتفقد المعدات والمركبات أثناء إصطفافها أمام مبنى ديوان عام المحافظة للاطمئنان على الكفاءة الفنية لمختلف مكوناتها حتى يتسنى القيام بأداء كل المهام والواجبات المطلوبة على الوجه الأكمل ضمن منظومة العمل داخل الديوان العام.

وشدد السكرتير العام أثناء لقاءه بسائقى الحملة الميكانيكية على ضرورة الحفاظ على المعدات، مع إجراء التحاليل الدورية لهم، والتنبيه المستمر للالتزام التام بمواعيد العمل والسرعات المقررة من أجل الحفاظ على سلامتهم، وكذا سلامة المركبات التي يستقلونها، موجهاً مسئولى الحملة الميكانيكية والفنيين بأنه سيتم بشكل دوري تنظيم هذا الأصطفاف للمتابعة الفنية المتواصلة للمعدات والمركبات وتوافر المستلزمات الضرورية بها لاستخدامها في حالة الطوارئ وذلك من أجل عملها بالكفاءة المطلوبة، مع أهمية حصر السيارات والمركبات التى تحتاج إلى إجراء أعمال الصيانة بها للقيام برفع كفاءتها لتحقيق الجودة المطلوبة لها وبما يساهم في استقرار منظومة العمل على أكمل وجه.

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