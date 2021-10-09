اليوم.. الجنايات تنظر محاكمة متحرش الطالبية

تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، محاكمة الترزي المتهم بالتحرش بطفلة في الطالبية.
وقررت النيابة العامة بجنوب الجيزة حبس ترزى متهم بالتحرش بطفلة داخل عقار ببولاق الدكرور ٤ أيام على ذمة التحقيقات. في البلاغ الذي يحمل رقم 1201 لسنة 2021 قسم شرطة بولاق الدكرور.
واستمعت جهات التحقيقات لأقوال الطفلة التى تبلغ من العمر 11 عاما المجنى عليها وقالت: إن المتهم فاجأها أمام منزلها بأنه يريد الصعود لأحد أصدقائه داخل العقار وطلب منها ان تدله على الشقة الخاصة بصديقه بذات العقار الذي تقطن به.
وأضافت الطفلة، أنه حينما دخل إلى العقار عرض عليها الذهاب معه لشراء بعض الحلوى لكنها رفضت، وحينها بدأ المتهم في لمس بعض مناطق جسدها وتملك منها عنوة عنها لكن الطفلة ظلت تقاومه بالضرب حتى فلتت من بين يديه.
كما استمعت جهات التحقيقات لأقوال والد الطفلة والذي قال إن ابنته اخبرته بعد عودتها للمنزل، بأن ان الأشخاص التقاها واخبرها انه يريد الصعود لأحد أصدقائه بالاعلى وعلى اثر ذلك سمحت له ابنتى بالصعود معها وانتهز المتهم ذلك وتحرش بها وواجهت جهات التحقيقات الطفلة بالمتهم وتعرفت عليه.
بينما أنكر الترزى المتهم بالتحرش بالطفلة "نورا" جميع الاتهامات الموجهة اليه بالتحرش بالطفلة، وقال إنه حاول حمايتها من كلب كان يتتبعها "كنت بحميها من الكلاب"، وأنه تتبعها للاطمئنان أنها دخلت إلى منزلها بأمان، قائلا؛ "بحبها زى بنتي".
كانت البداية بتلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية امن الجيزة، بلاغا من أحد الاشخاص يتهم شخصا بالتحرش لطفلتها داخل العقار.
وتمكنت الأجهزة الأمنية، من إلقاء القبض على المتهم، وتبين أنه مصطفى. ط"، يبلغ من العمر 47 عاما، ومتزوج ولديه 3 أبناء، وعمل في أكثر من مهنة منها "شيف" في مطعم، وترزي حريمي ومقيم منذ فترة قريبة بمساكن كفر طهرمس بمنطقة بولاق الدكرور يعمل "ترزي حريمي" واستغل أن الطفلة بمفردها في منزلها، فأقنعها بالصعود معها وشرع في محايلتها لهتك عرضها والتعدي عليها، وعندما رفضت تحرش بها عنوة ولامس أماكن العفة من جسدها.