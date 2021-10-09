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السبت 09 أكتوبر 2021
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داليا عبد الرحيم
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حوادث وقضايا

اليوم.. محاكمة طبيب وزوجته بتهمة هتك عرض 6 قاصرات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تنظر محكمة شمال القاهرة محاكمة الطبيب مايكل فهمي وزوجته، بتهمة استدراج 6 قاصرات مستغلين صغر عمرهن، وخطفهن بطريق التحايل، وهتك عرضهن بالقوة.

وأمرت النيابة العامة بإحالة الطبيب "مايكل فهمي" وزوجته إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما، عما نُسب إلى الأول من خطف ست فتيات -أطفال بطريق التحايُّل؛ باستغلال صغر عمرهن واستدراجهن إلى مسكنه وعيادة خاصة له، وهتكه عرضهن بالقوة بإيهامهن باحتياجهن لعلاج وفحص خاص تمكن من خلاله من إتمام جريمته.

واشتركت زوجته معه بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جرائم مما أسندت إليه بتواجدها معه خلال لقائه ببعض المجني عليهن وذويهن لبث الطمأنينة في نفوسهن تجاه المتهم وأساليب علاجه، فمكنته بذلك من الانفراد بهن وارتكاب جرائمه.

محكمة الجنايات طبيب وزوجته المجنى عليه النيابة العامة