اليوم.. نظر استئناف المتهمين في انهيار عقار جسر السويس

السبت 09/أكتوبر/2021 - 06:50 ص

تنظر محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، بمجمع محاكم التجمع الخامس الاستئناف المُقدّم من دفاع المتهمين بالتسبب في إنهيار عقار جسر السويس، على حكم حبسهم من سنة إلى 3 سنوات.

عاقبت محكمة جنح القاهرة الجديدة، بمجمع محاكم التجمع الخامس، في جلسة للنطق بالحكم على المتهمين في الواقعة المعروفة إعلاميا بـ عقار جسر السويس المنهار، الذي أدى إلى مصرع 25 شخصًا من السكان والعاملين بأحد مصانع العقار، و25 مصابًا آخرين، بالسجن من سنة إلى 3 سنوات للمتهمين الـ 9 المتسببين بانهيار عقار جسر السويس.

صدر القرار برئاسة المستشار شريف رشدي رئيس محكمه جنح السلام.

يُشار إلى أن النيابة العامة أحالت في وقت سابق 9 متهمين إلى المحاكمة الجنائية في واقعة انهيار العقار الكائن بالقطعة رقم 493 تقسيم جمعية عمر بن الخطاب بحي السلام أول في غضون مارس الماضي، وهم خمسة من مالكيه وثلاثة مقاولين ومالك مصنع فيه، بعدما كشفت التحقيقات اتفاق ملاك العقار مع المقاولين الثلاثة المتهمين على بناء أربعة أدوار متكررة به، دون ترخيص من الجهة المختصة، ما أسفر عن رفع أحمال زائدة على أعمدة العقار وزيادة الإجهادات الواقعة عليها، وكذا تغيير مالك المصنع نشاط ثلاثة أدوار فيه من النشاط السكني إلى التجاري دون ترخيص، ما يسهم في زيادة الأحمال وتعريض العقار للانهيار.