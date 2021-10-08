غدا ..."الاقتصادية" تنظر محاكمة المتهمين بواقعة السجود للكلب

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 07:43 م

تنظر المحكمة الاقتصادية غدا السبت ثالث جلسات محاكمة الطبيب عمرو خيري، رئيس قسم العظام في مستشفى جامعة عين شمس، و2 آخرين، بتهمة التنمر على الممرض عادل سالم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"طبيب اسجد لكلبي" .



كان المستشار حمادة الصاوي النائب العام ، قد أمر بإحالة ثلاثة متهمين محبوسين؛ طبيبين وموظف بمستشفى خاص، للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بالتنمر على ممرض بالقول واستعراض القوة والسيطرة عليه إذ أمروه بالسجود لحيوان يملكه طبيب من المتهمين مستغلين ضعفه وسلطتهم عليه بقصد تخويفه ووضعه موضعَ السخرية والحطّ من شأنه، واعتدائهم بذلك على المبادئ والقِيَم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهم حرمة حياة المجني عليه الخاصة، ونشرهم عن طريق الشبكة المعلوماتية تصويرًا لواقعة التنمر، مما انتهك خصوصية المجني عليه دون رضاه، واستخدامهم حسابًا خاصًّا على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب تلك الجرائم.



وأقامت «النيابة العامة» الدليلَ قِبَل المتهمين مما ثبت من مشاهدة مقطع تصوير واقعة التنمر وإقرار المتهمين به وبصحة ظهورهم فيه، وما ثبت من شهادة المجني عليه وشاهديْن آخريْن، وما تتضمنته إقرارات المتهمين في التحقيقات.