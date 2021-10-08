بث مباشر.. مباراة منتخب مصر وليبيا في تصفيات أفريقيا كأس العالم 2022

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 04:29 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة منتخب مصر ضد ليبيا ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة السادسة لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 المقامة في قطر، ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط بعد الفوز على أنجولا والتعادل مع الجابون، بينما يحتل منتخب ليبيا صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة منتخب مصر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم

وتبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة ويسعى كيروش المدير الفني البرتغالي لمنتخب مصر في مبارة اليوم ضد ليبيا للفوز والصعود لصدارة المجموعة في مباراته الأولى مع الفراعنة، خاصة بعد الجدل المثار إعلاميا نتيجة إستبعاد محمد مجدي أفشة ومحمد الشريف هداف الدوري المصري.

ويعتمد منتخب مصر في تشكيل الفريق على خط الهجوم بقيادة محمد صلاح نجم ليفربول ومصطفى محمد نجم جالطا سراي التركي وعمرو مرموش المحترف في الدوري الألماني وكذلك محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي في خط الوسط وينقل البوابة نيوز بث مباشر للمباراة ويسعى المنتخب الليبي لمحاولة التغلب على مصر من أجل تعزيز صدارة المجموعة وضمان بطاقة التأهل عن المجموعة السادسة.

مشاهدة بث مباشر مباراة مصر وليبيا في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم