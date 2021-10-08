الإسكان: مصر تدعم مشروعات التنمية بدولة الكونغو الديمقراطية

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 12:03 م

استقبل رئيس الوزراء بدولة الكونغو الديمقراطية ساما لوكونديه كينجى، المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، بحضور السفير المصرى فى الكونغو حمدى شعبان.

وخلال اللقاء أعرب رئيس الوزراء الكونغولي عن سعادته بالعلاقات بين البلدين، وبالتطور الكبير الذى تشهده، كما وجه الشكر للشركة المنفذة على الالتزام والجودة الكبيرة التى تميز مشروعاتها

من جانبه أكد المهندس خالد عباس، في بيان صحفى، دعم مصر لمشروعات التنمية بدولة الكونغو الديمقراطية، والاستعداد التام لمزيد من التعاون مع الأشقاء بدولة الكونغو الديمقراطية .كما أكد المهندس سيد فاروق، رئيس الشركة المنفذة، ترحيبه بالتواجد بالسوق الكونغولى، وأن الشركة تسعى لتنفيذ مزيد من المشروعات وتلقى ترحيبا كبيرا من الأشقاء فى الكونغو، مشيرا إلى أن الشركة قد فازت مؤخرا بمشروع طريق بالكونغو الديمقراطية، بطول 150 كيلو متر، بتكلفة 110 ملايين يورو، ويتضمن إنشاء ثلاثة كبارى بأطوال مختلفة لتقاطعات الطريق، وكذلك إنشاء 33 عملًا صناعيًا لصرف مياه الأمطار وحماية الطريق.

وأضاف رئيس الشركة المنفذة أن الطريق يربط بين مقاطعتى كامويشا وكانجا يورو، كما أن الشركة بدأت فى تنفيذ مشروع إنشاء مبنى وزارة الدفاع الوطنى الكونغولية بالعاصمة كينشاسا، والذى فازت به من خلال مناقصة، ويتكون من 5 طوابق، هذا بالإضافة إلى عدد من مشروعات الطرق وشبكات المياه.