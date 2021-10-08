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الجمعة 08 أكتوبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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البوابة لايت

سر اليمن: تاريخ من الدم والدموع.. كتاب يكشف تفاصيل الحروب الضارية

البوابة نيوز
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صدر للكاتب الصحفى طارق رضوان كتاب جديد بعنوان ( سر اليمن، تاريخ من الدم والدموع ) عن دار هلا للنشر.

الكتاب يتناول تاريخ اليمن الطويل وحضارتها القديمة وتاريخ نضال شعبها ضد الاستعمار ويتناول الكتاب كذلك التاريخ المعاصر الذى تشهده اليمن من انقلابات وثورات وحروب ويكشف سر الدول التى تتلاعب بشعبه من اجل مصالحها الخاصة ويروح ضحيتها شعب اليمن الشقيق.

كما يتناول الحياة الاجتماعية والاقتصادية واهم مواردها التى تريد قوى خارجية استنزافها، كما ان الكتاب يكشف عن الحروب الضارية التى شهدتها اليمن مما جعلها من افقر دول العالم رغم موقعها الجغرافى الفريد ومواردها الوفيرة. الجدير بالذكر ان الكتاب هو الكتاب الثالث والعشرون للكاتب.

الكاتب طارق رضوان
الكاتب طارق رضوان